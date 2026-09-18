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Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины

  • 18.09.2026, 21:48
  • 2,992
Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины
ФОТО: AP PHOTO/EFREM LUKATSKY

ВСУ ликвидировали сразу четыре борта авиации РФ.

В результате атаки на российский военный аэродром «Ростов-Центральный» уничтожены четыре единицы авиатехники врага. Об этом сообщает OSINT-проект «КиберБорошно».

В частности, после попаданий полностью уничтожено:

Фото: t.me/kiber_boroshno

- два военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26;

- два вертолета Ми-8.

Аналитики также обнародовали спутниковые снимки и фотографии с места происшествия, подтверждающие значительные разрушения техники на территории объекта.

Фото: t.me/kiber_boroshno

Напомним, ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия мощных взрывов, после чего на территории военного аэродрома вспыхнул масштабный пожар.

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