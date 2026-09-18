Уничтожены Ми-8 и самолеты: появились снимки аэропорта в Ростове после удара Украины
- 18.09.2026, 21:48
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ВСУ ликвидировали сразу четыре борта авиации РФ.
В результате атаки на российский военный аэродром «Ростов-Центральный» уничтожены четыре единицы авиатехники врага. Об этом сообщает OSINT-проект «КиберБорошно».
В частности, после попаданий полностью уничтожено:
- два военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26;
- два вертолета Ми-8.
Аналитики также обнародовали спутниковые снимки и фотографии с места происшествия, подтверждающие значительные разрушения техники на территории объекта.
Напомним, ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия мощных взрывов, после чего на территории военного аэродрома вспыхнул масштабный пожар.