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Зеленский: На саммите «Карпатской восьмерки» подготовили более 50 соглашений

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  • 18.09.2026, 22:41
Зеленский: На саммите «Карпатской восьмерки» подготовили более 50 соглашений
Фото: Getty images

На сумму свыше миллиарда евро.

По результатам саммита «Карпатской восьмерки» к подписанию подготовили десятки сделок на сумму более миллиарда евро. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 сделок на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало, - отметил глава украинского государства.

Около половины всего инвестиционного портфеля приходится на энергетический сектор. Среди ключевых направлений - солнечная и ветровая энергетика, системы накопления энергии, новые интерконнекторы, а также использование мощных украинских подземных газохранилищ.

Кроме того, в регионе предлагают создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.

- Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России, - подчеркнул Зеленский.

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