Зеленский: На саммите «Карпатской восьмерки» подготовили более 50 соглашений

Зеленский: На саммите «Карпатской восьмерки» подготовили более 50 соглашений4
- 18.09.2026, 22:41
На сумму свыше миллиарда евро.
По результатам саммита «Карпатской восьмерки» к подписанию подготовили десятки сделок на сумму более миллиарда евро. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Впервые Карпатский макрорегион презентует себя как единый рынок с единым инвестиционным портфелем. Также сегодня к подписанию подготовлено более 50 сделок на сумму свыше миллиарда евро. И это только начало, - отметил глава украинского государства.
Около половины всего инвестиционного портфеля приходится на энергетический сектор. Среди ключевых направлений - солнечная и ветровая энергетика, системы накопления энергии, новые интерконнекторы, а также использование мощных украинских подземных газохранилищ.
Кроме того, в регионе предлагают создать Карпатский ветроэнергетический кластер мощностью 1,5 гигаватта.
- Карпаты могут стать поставщиком энергии для Европейского Союза, а не просто транзитным регионом. И это напрямую поддерживает европейскую цель энергетической независимости от России, - подчеркнул Зеленский.