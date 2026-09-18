«Это очень много значит для меня» 18.09.2026, 22:23

1,362

Иллюстрационное фото

Белoрус выиграл в покер более $760 тысяч.

Белорус Алексей Бойко одержал свою первую победу на турнире серии Triton Poker в Южной Корее. Выигрыш победителя составил более 760 тысяч долларов. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Pokernews.

Турнир покерной серии 2026 Triton Poker Series Jeju II проходил в Южной Корее на острове Чеджу. В нем участвовало 132 игрока. До игры каждый должен был положить «в копилку» 25 тысяч долларов — это вступительный взнос.

Выигрыш Алексея Бойко составил 761 тысячу долларов. Второе место занял представитель Великобритании, приз которого — 516 тысяч долларов. Третий — китаец, его достижение — 343 тысячи долларов.

— Это очень много значит для меня, — заявил Алексей Бойко после победы. — Это одно из самых больших достижений, которых может добиться игрок в покер, поэтому я потерял дар речи. В этом турнире, очевидно, много везения, особенно на 30-минутных уровнях. Иногда удача лучше, чем мастерство.

Отметим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса. Во-вторых, зачастую источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com