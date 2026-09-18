Экс-глава Ганцевичской милиции сбежал из психдиспансера 22 18.09.2026, 21:54

14,040

Виталий Кулешов

Фото: «Ганцавіцкі час»

Его искали силовики и спасатели.

Бывший начальник Ганцевичского РОВД Виталий Кулешов вчера самовольно ушел из Барановичского психоневрологического диспансера. В Ганцевичском районе, да и не только, бывший начальник районной милиции известен. Он получил известность своей фразой при задержании журналистов: «Выключи эту х…ню, а то завтра с работы повыгоняют», пишет «Ганцавіцкі час».

Издание пишет, что Кулешов был известен выполнением незаконных приказов, которые и сам раздавал по цепочке подчиненным. А в узких кругах еще и другими нечистыми делами, за которые его с должности начальника и поперли.

Районный отдел милиции он возглавил в сентябре 2019 года, имея за плечами почти два десятилетия службы в органах внутренних дел и в первых интервью рассуждал о принципах службы.

А потом наступил 2020 год, и разговоры о принципах получили практическую проверку.

```

20 июня 2020 года в центре Ганцевичей милиция задерживала участников «цепи солидарности». Вместе с ними задержали журналистов газеты, которые вели прямую трансляцию. Виталий Кулешов впоследствии сам подтвердил в суде, что участвовал в задержании.

```

Именно оттуда пошла знаменитая история с камерой и фраза Кулешова, которая в интернете стала мемом: «Выключи эту х…ню, а то завтра с работы повыгоняют». Похоже, камера тогда действительно была самым неудобным свидетелем.

Задержание в Ганцевичах 20 июня 2020 года

Что творилось в Ганцевичском РОВД при Кулешове, часть информации сохранилось и в печатном виде и в интернете. В материалах «Першага рэгіёна» сохранились и рассказы родственников задержанных о том, что происходило после доставки людей в РОВД. Мать одного из задержанных рассказывала, что медики позднее зафиксировали у сына телесные повреждения.

Летом 2021 года милицейская карьера Кулешова неожиданно оборвалась.

Перед уходом Кулешова вопросы возникли не к его политической лояльности, а к куда более приземленным вещам: отдельным финансовым операциям, распределению премий и распоряжению имуществом РОВД.

Позже в жизни бывшего начальника РОВД произошел тяжелый кризисный эпизод — попытка суицида, после которого ему понадобилась психиатрическая помощь.

В итоге он оказался в психдиспансере, откуда вчера ушел. Его искали милиция и спасатели. Сегодня нашли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com