Назван фрукт, который может помочь при гипертонии 1 18.09.2026, 17:22

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Исследователи обнаружили его способность защищать кровеносные сосуды.

Исследователи обнаружили потенциально полезное свойство японской сливы. По их данным, концентрат сока этого фрукта способен защищать кровеносные сосуды от изменений, связанных с повышенным артериальным давлением. Пока, однако, такой эффект был продемонстрирован только в эксперименте на мышах, пишет rynekzdrowia.pl.

Артериальная гипертензия может годами оставаться незаметной, одновременно повреждая сосуды и увеличивая вероятность серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Среди них – инсульт, инфаркт и сердечная недостаточность. Поэтому ученые продолжают искать дополнительные способы защиты организма от последствий высокого давления.

Исследованием свойств японской сливы занимались специалисты Медицинской школы имени Льюиса Каца при Университете Темпл. Ученые изучали, может ли концентрат сока этого фрукта влиять на процессы, которые происходят в кровеносных сосудах при развитии гипертонии.

Для эксперимента мышей разделили на две группы. Животным из первой группы давали воду с добавлением концентрата японской сливы, тогда как остальные грызуны получали обычную воду. В результате у мышей, употреблявших экстракт, повышение артериального давления, связанное с воздействием ангиотензина II, не развилось.

Дополнительное исследование тканей показало, что концентрат мог защищать кровеносные сосуды от негативного воздействия этого гормона. Ангиотензин II играет важную роль в регуляции давления и способен способствовать сужению сосудов.

По словам доктора медицинских наук Сатору Эгучи, одних лекарственных препаратов может быть недостаточно для полного снижения сердечно-сосудистых рисков у людей с гипертонией. Именно поэтому исследователи обратили внимание на пищевые добавки, которые потенциально могут использоваться в качестве дополнительного подхода.

«Оказывается, одних только лекарств недостаточно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с артериальной гипертензией», – отметил Эгучи.

Ученые также объяснили возможный механизм обнаруженного эффекта. При гипертонии клетки сосудов могут переходить от нормального аэробного метаболизма к гликолизу. Это сопровождается повышением окислительного стресса, который способен усиливать воспаление и делать сосуды более жесткими.

В результате такие изменения могут способствовать дальнейшему ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы. Исследователи предполагают, что компоненты японской сливы способны вмешиваться в этот процесс и частично защищать сосудистые ткани.

При этом специалисты подчеркивают важное ограничение работы: эксперимент проводился на мышах. Поэтому полученные результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Необходимы дополнительные исследования, в том числе клинические испытания, чтобы определить, оказывает ли японская слива аналогичное действие на человеческий организм.

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