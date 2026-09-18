Лукашенко подставил Путину топливное плечо

Лукашенко подставил Путину топливное плечо2
- 18.09.2026, 17:51
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После ударов по НПЗ Москва в 23 раза увеличила закупки белорусского бензина.
Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ, сообщает The Moscow Times.
Как сообщает Reuters, за январь–август на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ — в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дизтоплива стали больше в 5,4 раза и достигли 570 тысяч тонн, рассказали источники агентства.
Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 млн баррелей в сутки впервые более чем 20 лет. В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и 13,1 тысячу тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дизтоплива и 9,6 тысячи тонн авиатоплива, сказали источники Reuters.
Беларусь располагает двумя НПЗ суммарной номинальной мощностью переработки 24 миллиона тонн в год. Ранее Минск заявлял о готовности частично компенсировать выпадающие из-за атак беспилотников мощности российских НПЗ.