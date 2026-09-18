На зерносушилке в Польше взорвались 10 резервуаров с газом 9 18.09.2026, 17:46

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Фото: Straż pożarna

Огонь полностью перекрыл автодорогу, есть раненые.

18 сентября польское село Осенцины-Кшижувки потрясли мощные взрывы. Об инциденте сообщает RMF FM со ссылкой на Государственную пожарную службу страны.

По данным пожарной службы, пожар возник в населённом пункте Осенцины Радзеевского уезда Куявско-Поморского воеводства на севере Польши. На территории предприятия находились 12 газовых резервуаров. Десять из них имели вместимость по 6000 литров каждый, ещё два — по 4800 литров.

Фото: Straż pożarna

В результате пожара взорвались десять резервуаров. Два оставшихся удалось уберечь от взрыва — пожарные интенсивно охлаждали их водой с помощью пожарных стволов.

Пресс-секретарь Куявско-Поморского воеводского управления Государственной пожарной службы Мальгожата Яроцкая-Кшемковская рассказала, что взрыв было видно издалека.

«Взрыв был мощным, его было видно издалека», — сказала она.

К ликвидации последствий были привлечены 19 пожарных расчетов из Радзейовского и Влоцлавского уездов, оперативная группа воеводского управления из Торуни, пожарная цистерна и специальный контейнер с средствами защиты органов дыхания. В районе аварии также работали медики, полиция и представители уездного инспектората строительного надзора.

Спасатели, работавшие в опасной зоне, использовали средства защиты органов дыхания.

Фото: Gorąca Linia RMF FM

Благодаря слаженной работе всех служб пожар не перекинулся на объекты, расположенные непосредственно рядом с предприятием. В то же время под воздействием огня обгорела внешняя стена одного из силосов и отдельные элементы его конструкции. В связи с чрезвычайным происшествием правоохранители полностью перекрыли движение на государственной дороге №62 в районе аварии и на перекрестке вблизи предприятия. Полиция организовала объездные маршруты.

Позже движение по этой дороге возобновили. При этом перекресток со стороны Осенцин оставался под контролем полиции, которая регулировала движение поочередно. На месте также работали криминалисты, проводившие осмотр территории.

Что касается пострадавших, то известно о двух получивших травмы людях. Один человек получил ожоги и был передан медикам скорой помощи. Другой на момент прибытия служб был в сознании и поддерживал контакт со спасателями и медиками.

Что именно стало причиной пожара и последующих взрывов газовых резервуаров, пока неизвестно. Польские службы проводят необходимые проверки и выясняют обстоятельства происшествия.

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