закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЕС закладывает 100 миллиардов евро на поддержку Украины

  • 18.09.2026, 17:59
ЕС закладывает 100 миллиардов евро на поддержку Украины
Иллюстрационное фото

Средства могут быть предусмотрены в новом семилетнем бюджете Евросоюза.

В ходе обсуждений следующей многолетней финансовой рамки Европейского Союза на 2028–2034 годы вопрос о выделении Украине 100 млрд евро на указанный период не ставится под сомнение.

Об этом корреспондентке «Европейской правды» сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с процессом подготовки следующего бюджета, на условиях анонимности.

Заложение 100 млрд евро для Украины в бюджет ЕС на 2028–2034 годы пока не ставится под сомнение.

«Краткий ответ таков: это не было предметом многочисленных дискуссий – и это положительный знак», – заявил собеседник «ЕвроПравды».

Он высказал мнение, что это – признак того, что государства-члены признают, что Украина нуждается в очень существенном финансировании в предстоящие годы.

Также, по оценке дипломата, среди государств-членов ЕС существует осознание того, что «существуют текущие проблемы с финансированием для Украины».

«Реагируя на текущие потребности, логично полагать, что в следующих многолетних финансовых рамках предусмотрено существенное, и очень существенное, финансирование для Украины», – подытожил собеседник «Европейской правды».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц