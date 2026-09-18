ЕС закладывает 100 миллиардов евро на поддержку Украины
- 18.09.2026, 17:59
Средства могут быть предусмотрены в новом семилетнем бюджете Евросоюза.
В ходе обсуждений следующей многолетней финансовой рамки Европейского Союза на 2028–2034 годы вопрос о выделении Украине 100 млрд евро на указанный период не ставится под сомнение.
Об этом корреспондентке «Европейской правды» сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с процессом подготовки следующего бюджета, на условиях анонимности.
Заложение 100 млрд евро для Украины в бюджет ЕС на 2028–2034 годы пока не ставится под сомнение.
«Краткий ответ таков: это не было предметом многочисленных дискуссий – и это положительный знак», – заявил собеседник «ЕвроПравды».
Он высказал мнение, что это – признак того, что государства-члены признают, что Украина нуждается в очень существенном финансировании в предстоящие годы.
Также, по оценке дипломата, среди государств-членов ЕС существует осознание того, что «существуют текущие проблемы с финансированием для Украины».
«Реагируя на текущие потребности, логично полагать, что в следующих многолетних финансовых рамках предусмотрено существенное, и очень существенное, финансирование для Украины», – подытожил собеседник «Европейской правды».