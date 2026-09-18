Белорусские медики впервые провели уникальную операцию на внутреннем ухе 1 18.09.2026, 16:46

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Вмешательство потребовало ювелирной точности.

В Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии впервые в истории белорусской медицины выполнена операция на внутреннем ухе.

Как рассказали в Минздраве Беларуси, пациенткой стала 52-летняя женщина, страдавшая редким синдромом Минора.

Фото: Официальный Минздрав / Telegram

Заболевание характеризуется состоянием, при котором костная стенка верхнего полукружного канала внутреннего уха истончается вплоть до образования дефекта. В результате человек испытывает выраженное головокружение, шум и пульсацию в ухе, нарушение равновесия.

Синдром встречается редко, и до сих пор в Беларуси такие пациенты не получали хирургической помощи – их лечили симптоматически. Операция требует ювелирной точности: внутреннее ухо – крошечная и хрупкая структура, отвечающая за слух и чувство равновесия.

Вмешательство провели Иван Горностай – заведующий оториноларингологическим отделением для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии, кандидат медицинских наук, доцент, и Евгений Пешко – научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Хирурги выполнили пластику дефекта верхнего полукружного канала трансмастоидальным доступом.

Фото: Официальный Минздрав / Telegram

Это малоинвазивная технология: доступ осуществляется через сосцевидный отросток, без обширных разрезов и трепанации черепа. Такой подход позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов с синдромом Минора.

Ранее подобные операции в стране не делали. Теперь у белорусских пациентов с этим редким диагнозом появился шанс на возвращение к нормальной жизни.

Малоинвазивность означает меньший риск осложнений, более быстрое восстановление и меньше времени в стационаре. Это первый шаг, и медики надеются, что методика войдет в практику.

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