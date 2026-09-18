Белорусские медики впервые провели уникальную операцию на внутреннем ухе

Белорусские медики впервые провели уникальную операцию на внутреннем ухе1
- 18.09.2026, 16:46
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Вмешательство потребовало ювелирной точности.
В Республиканском научно-практическом центре оториноларингологии впервые в истории белорусской медицины выполнена операция на внутреннем ухе.
Как рассказали в Минздраве Беларуси, пациенткой стала 52-летняя женщина, страдавшая редким синдромом Минора.
Заболевание характеризуется состоянием, при котором костная стенка верхнего полукружного канала внутреннего уха истончается вплоть до образования дефекта. В результате человек испытывает выраженное головокружение, шум и пульсацию в ухе, нарушение равновесия.
Синдром встречается редко, и до сих пор в Беларуси такие пациенты не получали хирургической помощи – их лечили симптоматически. Операция требует ювелирной точности: внутреннее ухо – крошечная и хрупкая структура, отвечающая за слух и чувство равновесия.
Вмешательство провели Иван Горностай – заведующий оториноларингологическим отделением для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии, кандидат медицинских наук, доцент, и Евгений Пешко – научный сотрудник нейрохирургического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Хирурги выполнили пластику дефекта верхнего полукружного канала трансмастоидальным доступом.
Это малоинвазивная технология: доступ осуществляется через сосцевидный отросток, без обширных разрезов и трепанации черепа. Такой подход позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов с синдромом Минора.
Ранее подобные операции в стране не делали. Теперь у белорусских пациентов с этим редким диагнозом появился шанс на возвращение к нормальной жизни.
Малоинвазивность означает меньший риск осложнений, более быстрое восстановление и меньше времени в стационаре. Это первый шаг, и медики надеются, что методика войдет в практику.