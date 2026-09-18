Российская авиация «уронила» ФАБ на свой город 1 18.09.2026, 16:54

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Часть Строителя осталась без света, жителей эвакуируют.

Российская авиация во время ударов по Украине выпустила ФАБ по Белгородской области. Авиабомба рухнула на жилой массив города Строитель.

Российская авиация во время ударов по Украине выпустила ФАБ по Белгородской области. Авиабомба рухнула на жилой массив города Строитель. О происшествии рассказал местный канал «Пепел Белгород», передает Dialog.UA.

По его данным, ФАБ ночью рухнула на микрорайон Быковский, оборвав линии электропередачи. В итоге часть города осталась без света. Сама авиабомба не сдетонировала. Она находится в земле. Власти эвакуируют население.

«На утро после инцидента бойцы теробороны обошли все дома в микрорайоне и попросили жителей покинуть их», - рассказал российский ресурс.

Отметим, что боевая авиация РФ регулярно «роняет» авиабомбы на свои и оккупированные территории во время ударов по Украине. Эксперты связывают это с низким качеством ФАБ и КАБ.

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