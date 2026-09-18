закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская авиация «уронила» ФАБ на свой город

1
  • 18.09.2026, 16:54
  • 4,250
Российская авиация «уронила» ФАБ на свой город

Часть Строителя осталась без света, жителей эвакуируют.

Российская авиация во время ударов по Украине выпустила ФАБ по Белгородской области. Авиабомба рухнула на жилой массив города Строитель.

Российская авиация во время ударов по Украине выпустила ФАБ по Белгородской области. Авиабомба рухнула на жилой массив города Строитель. О происшествии рассказал местный канал «Пепел Белгород», передает Dialog.UA.

По его данным, ФАБ ночью рухнула на микрорайон Быковский, оборвав линии электропередачи. В итоге часть города осталась без света. Сама авиабомба не сдетонировала. Она находится в земле. Власти эвакуируют население.

«На утро после инцидента бойцы теробороны обошли все дома в микрорайоне и попросили жителей покинуть их», - рассказал российский ресурс.

Отметим, что боевая авиация РФ регулярно «роняет» авиабомбы на свои и оккупированные территории во время ударов по Украине. Эксперты связывают это с низким качеством ФАБ и КАБ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц