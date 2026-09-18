Германия получила свой первый истребитель F-35

Германия получила свой первый истребитель F-351
- 18.09.2026, 22:30
Министр обороны Германии принял новейший американский истребитель в Техасе.
Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в пятницу, 18 сентября, получил в американском штате Техас первый истребитель F-35 для ВВС Германии. Церемония передачи прошла в штаб-квартире производителя Lockheed Martin в Форт-Уорте, пишет «Немецкая волна».
Американская оборонная компания назвала передачу самолета «важной вехой для Германии», а также для НАТО в целом. Писториус, согласно заявлению компании, заявил о «новой эре для ВВС».
«Самый современный самолет»
«Новый истребитель F-35A является самым современным боевым самолетом в мире», - сказал Писториус. По его словам, самолет отличается, в частности, возможностями малозаметности и исключительно мощной сенсорной технологией.
«F-35A способен собирать огромные объемы данных и быстро объединять их в целостную оперативную картину. Первые истребители будут поставлены уже в этом году, а полной оперативной готовности планируется достичь к 2029 году», - указал германский министр. Таким образом, по его словам, F-35A предоставляет ключевую стратегически важную возможность - как для ВВС Германии, так и для НАТО в целом.
«Вместе с 19 другими странами мы воплощаем трансатлантическое сотрудничество на практике, используя общие стандарты, технологии и процедуры. Именно эта совместимость открывает многочисленные возможности для подготовки, учений и проведения операций, делая нас сильнее вместе», - добавил Борис Писториус.
Подготовка в США
Первые восемь истребителей F-35 для ВВС Германии пока останутся в США. Там на них будут проходить подготовку немецкие пилоты и техники.
С 2027 года первые самолеты должны быть размещены на авиабазе Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Они заменят истребители Tornado ВВС Германии.
В начале своего визита в США Борис Писториус 15 сентября подписал под Вашингтоном соглашение в сфере вооружений с министром обороны США Питом Хегсетом.