Кремль в 18-й раз с начала лета заявил, что «мобилизации не будет» 1 18.09.2026, 21:07

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Иллюстрационное фото

Тем временем российские элиты начали вывозить родственников из страны.

Планов призвать в армию 300 тыс. человек до конца 2026 года у российских властей нет, заявил RTVI пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Bloomberg о готовящейся в России «скрытой мобилизации».

«Нет. Таких планов нет», — сказал он. Это уже 18-е подобное заявление Москвы: по подсчетам «Важных историй», ранее власти, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации, а в сентябре Путин выступил с таким опровержением дважды за три дня.

Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму Кремль может начать новый набор людей для отправки на войну. В августе The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times писали о подготовке российских властей к возможной новой мобилизации. Об этом также заявляли президент Украины Владимир Зеленский и Главное управление разведки Украины. Источники The Economist, близкие к Кремлю, допускали проведение новой мобилизации по указу 2022 года, который продолжает действовать.

С 28 июля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев четыре раза заявлял, что новая мобилизация не нужна. Возможность ее проведения также неоднократно отрицали депутаты Госдумы, в том числе члены комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, генерал-лейтенанты Виктор Соболев и Андрей Гурулев, депутат Андрей Колесник и казачий генерал Виктор Водолацкий. Картаполов и Соболев делали такие заявления по два раза.

О том, что мобилизация не планируется, также говорили сенатор Андрей Клишас и представитель МИД России Мария Захарова. Постпред России при ООН Василий Небензя во время брифинга сообщил, что «массовая мобилизация сейчас не планируется и не ожидается». 25 августа Песков заявил, что сообщения о новой мобилизации намеренно распространяют украинские власти, чтобы «раскачивать ситуацию у нас в стране».

18 сентября Bloomberg сообщил, что некоторые российские чиновники и сотрудники пунктов набора в армию опасаются возможной мобилизации после выборов и советуют родственникам покинуть страну либо ищут возможности открыть счета за рубежом.

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