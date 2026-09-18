СМИ: Трамп сегодня подпишет закон об «адских санкциях» против РФ 9 18.09.2026, 20:57

1,224

Фото: Getty Images

Это позволит главе Белого дома вводить тарифы до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы.

Американский президент Дональд Трамп подпишет закон об «адских санкциях» против России уже сегодня. Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу.

По его словам, президент США подпишет закон о санкциях против страны-агрессора сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 по Минску).

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил «адские санкции» против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com