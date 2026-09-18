СМИ: Трамп сегодня подпишет закон об «адских санкциях» против РФ

СМИ: Трамп сегодня подпишет закон об «адских санкциях» против РФ9
- 18.09.2026, 20:57
- 1,224
Это позволит главе Белого дома вводить тарифы до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы.
Американский президент Дональд Трамп подпишет закон об «адских санкциях» против России уже сегодня. Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу.
По его словам, президент США подпишет закон о санкциях против страны-агрессора сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 по Минску).
Напомним, 7 августа Сенат США одобрил «адские санкции» против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.