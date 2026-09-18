Литву ждет ряд перемен 1 18.09.2026, 20:35

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Иллюстрационное фото

Уже в следующем году.

Новый год принесет части жителей Литвы не только увеличенные зарплаты, но и возможность сэкономить. С 2027-го года увеличится минимальная зарплата, появятся налоговые льготы для родителей, некоторые женщины будут дольше получать деньги по уходу за ребенком, а работающие на нескольких работах люди получат больше социальных гарантий, сообщает Delfi.

Минимальная зарплата увеличится на 92 евро

В 2027 году минимальная зарплата в Литве увеличится на 8%, а необлагаемый налогами размер – на 4%. Минимум «на бумаге» составит 1245 евро. Это на 92 евро больше, чем сейчас. Почасовая зарплата составит не 7,05, а 7,61 евро.

Рост минималки напрямую коснется 140 000 человек.

Минималка «на руки» увеличится на 56 евро и составит 902 евро.

По подсчетам Соцмина, в 2027 году риск нищеты для одного человека - это доходы 868 евро.

Сейчас минимум в Литве составляет 1153 евро, это 45,3% от средней зарплаты. Минимум «на бумаге» составляет 846 евро, это 54,5% средней зарплаты «на руки».

Новые льготы для родителей

С января у родителей появится возможность платить меньше налогов.

Государственная налоговая инспекция сообщает, что за каждого ребенка работающим по трудовому договору родителям полагается дополнительный годовой необлагаемый налогами размер в 1044 евро.

Работающим на себя полагается дополнительный налоговый кредит размером в 208,80 евро на каждого ребенка.

Однако ГНИ отмечает, что эти льготы будут подсчитаны, когда жители будут декларировать доходы за 2027 год, поэтому в первый раз ими можно воспользоваться в 2028 году во время декларирования доходов.

Налоговые льготы получает лишь один из родителей (по договоренности).

Пособия по уходу за ребенком будут платить дольше

Соцмин сообщает, что с 1 января 2027 г. изменится порядок выплат по уходу за ребенком – во всех случаях женщине будут платить пособие по материнству 4 месяца, независимо от того, на какой неделе родился младенец.

Это актуально для тех матерей, которые сейчас получают эти выплаты не так долго. Например, если женщина до 30 недели не ушла в отпуск по беременности, то она получает эти выплаты только за 56 дней.

Дольше будут платить деньги женщинам, родившим на 22–30 неделе, если ребенок не прожил 28 дней, а также родившим мертвого младенца. Сейчас в таких случаях пособие платят только за 28 календарных дней.

Выплаты по-прежнему будут равны 100% прежней зарплаты «на руки». В случае сложных родов или рождения больше 1 ребенка, пособие будут платить еще за 14 дней (как и сейчас).

Перемены ждут и опекунов новорожденных. С 1 января им будут платить пособие со дня назначения опеки и до того дня, когда младенцу исполнится 126 дней (сейчас до 70 дней).

Еще одно новшество – если младенец родился мертвым или скончался во время выплаты пособия по материнству, женщина сможет раньше вернуться на работу и не потерять выплаты.

Больше социальных гарантий для работающих в нескольких местах

С 1 января 2027 г. меняется порядок взносов социального страхования для людей, которые работают у двух и более работодателей, но ни у одного не получают минимум.

Все работодатели должны будут платить за такого работника столько налогов, чтобы в общем получалась сумма как с минимальной зарплаты. Это актуально более чем 8000 работников.

Если работник будет работать у двух работодателей, каждый будет платить налоги как с половины минимума, если у трех - как с трети и т.д.

С Нового года работники смогут узнать зарплаты своих коллег

С 1 января 2027 г работники смогут узнать зарплаты своих коллег.

Каждый месяц работодатели должны будут предоставлять «Содре» данные о зарплате и времени работы работников. Будет предоставляться информация о должности работника, норме рабочего времени и режиме.

„Содра“ будет считать среднюю почасовую оплату, разницу зарплат мужчин и женщин в конкретной компании по должностной группе.

Кроме того, работник сможет письменно обращаться к работодателю и узнать свою зарплату и среднюю почасовую и годовую зарплату у лиц конкретного пола в той же должностной группе.

Работодатели не смогут объяснять разницу в зарплатах какими-то своими расчетами, они должны будут представить объективные критерии, например, квалификация, навыки, ответственность, условия работы.

Еще одно новшество: работодатель не может интересоваться, сколько человек получал на прежнем рабочем месте.

Подорожает часть алкоголя и другие акцизные товары

С 1 января 2027 г. снова поднимут акцизы на некоторый алкоголь и табачные изделия.

Акциз на пиво поднимут с 12,74 до 14,85 евро за 1% концентрации и гектолитр. На вино и другие ферментированные напитки, в которых концентрация алкоголя 8,5% увеличится с 148 до 173 евро за гектолитр.

На более крепкие вино и ферментированные напитки с 296 до 346 евро за гектолитр.

Подорожают и крепкие алкогольные напитки – акциз на этиловый спирт подорожает с 3130 до 3530 евро за гектолитр чистого алкоголя.

Перемены ждут и курильщиков – специфическая часть акциза на сигареты увеличится с 100,5 до 109 евро за 1000 сигарет, сигар и сигарилл – с 126,7 до 146,3 евро за кг, а за курительный табак – с 135,2 до 148 евро за кг. Акциз на нагреваемый табак увеличится с 100,6 до 113,2 евро за 1000 шт.

Жидкость для эл. сигарет –подорожает с 1,56 до 3,91 евро за мл (с 15,60 до 39,10 евро за 10 мл).

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