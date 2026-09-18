Прогноз погоды на выходные 18.09.2026, 19:07

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В Беларусь из Польши смещаются фронтальные разделы

19 сентября погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью и утром по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +18..+23°С. Атмосферное давление будет расти.

20 сентября ночью по северо-западной половине, днем во многих районах страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Польши. Облачно с прояснениями. Ночью местами по северо-западной половине, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами по юго-востоку слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по юго-востоку до +14°С по северо-западу, максимальная днем +16..+23°С, по югу и юго-востоку до +25°С.

Похолодает.

21 сентября погодные условия будут определять фронтальные разделы и неустойчивые холодные воздушные массы, распространяющиеся со Скандинавии. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +11..+18°С, по юго-востоку местами до +20°С.

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