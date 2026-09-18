Жителей Гомельской области на военные сборы отправляли с алкотестером
- 18.09.2026, 18:42
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Сборы продлятся до 60 дней.
Жителей Рогачевского района отправили на военные сборы. Перед отправкой их проверяли алкотестером. Соответствующие фото появились в государственной районной газете, обратил внимание «Флагшток».
Официально сообщается, что на сборы отправились более 40 военнообязанных из Рогачевского и Кормянского районов.
Как и предыдущую партию, их направили в 51-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду в Осиповичах. Сборы продлятся до 60 дней.
Предыдущую партию мужчин на военные сборы в Осиповичи отправили за несколько дней до этого — их было более 50 человек. Таким образом, военкомат Рогачевского и Кормянского районов направил на сборы уже около 100 человек.