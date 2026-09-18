Саудовская Аравия приостанавливает поставки нефти в Европу

Саудовская Аравия приостанавливает поставки нефти в Европу4
- 18.09.2026, 16:04
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Причиной стала атака на ключевой нефтепровод.
Компания «Saudi Aramco» сообщила как минимум двум европейским нефтеперерабатывающим заводам, что в следующем месяце им не будет выделена нефть после нападения на ключевой нефтепровод Саудовской Аравии, ведущий к Красному морю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Европейские клиенты обычно получают саудовскую нефть по так называемым долгосрочным контрактам, обеспечивающим стабильные ежемесячные поставки. Эти поставки не состоятся в следующем месяце», – отметили источники издания.
По их словам, это решение касается всех европейских покупателей.
На прошлой неделе Саудовская Аравия была вынуждена закрыть свой нефтепровод «Восток-Запад» после нападения на него со стороны дронов. Источник сообщил, что нефтепровод должен частично возобновить работу в течение нескольких дней, а полностью заработать – в течение шести недель.
Bloomberg отметило, что европейские нефтеперерабатывающие заводы в основном получают саудовскую нефть из египетского средиземноморского порта Сиди-Керир, который соединен с Красным морем нефтепроводом.
«Приостановка работы нефтепровода вызвала панические закупки со стороны некоторых клиентов Aramco. Польская компания Orlen SA с пятницы объявила более десяти тендеров, пытаясь как можно быстрее обеспечить альтернативные поставки», – подчеркнули в публикации.