Археологи раскрывают новые тайны Кревского замка 18.09.2026, 15:57

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Фото: Evgeny Shaposhnikov / Shutterstock.com

Ученые ищут следы древнего моста и замковых рвов.

Археологи приступили к новому этапу исследований в Кревском замке. На этот раз им предстоит подробнее изучить территорию непосредственно у древних стен, сообщает Институт истории НАН Беларуси.

Работы ведет экспедиция под руководством Олега Дерновича вместе со специалистами «Белреставрации».

Одна из главных задач нынешнего сезона – найти следы замкового моста и определить, где именно проходили рвы.

Это важно для реставрации Кревского замка. Проект предусматривает восстановление двух мостов, а также рвов с двух сторон.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Некоторые детали исследователям уже удалось установить. Например, определены параметры одного из рвов. Он подходил к стенам замка на расстояние 4–4,5 м.

Также специалисты выяснили, как в прошлом вода поступала в замковый пруд. Ряд камней под готической аркой позволил определить уровень, на котором она проходила через сооружение. Сам пруд находился на детинце и наполнялся водой из водоемов вокруг замка.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Попалась археологам и находка из более близкой к нам эпохи. За стенами замка обнаружили свалку периода Первой мировой войны.

Среди найденных артефактов – несколько бутылок того времени. На некоторых сохранилось клеймо фабрики Хартвига Канторовича, которая находилась в Познани.

Самые любопытные открытия еще могут быть впереди. Следующим этапом станет разбор завала в Княжеской башне. Эти работы помогут собрать данные, необходимые для подготовки проекта ее реконструкции.

Фото: Институт истории НАН Беларуси / Telegram

Как отмечают ученые, уже известно, что под завалами находятся неизвестные архитектурные конструкции и фрагменты замковых фресок. Теперь специалистам предстоит добраться до них и подробно исследовать.

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