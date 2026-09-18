«Я такое в Минске в 2020-м видела, только форма другая была» 7 18.09.2026, 15:43

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Белорусы неожиданно отреагировали на историческую инсценировку в Березе.

В Березе показали инсценировку про «всебелоруское место памяти жертв этноцида и польской оккупации».

«Зачем это помнить и знать? Затем чтобы не быть на ее месте», — написал в Тредс кобринский блогер, выложив отрывок перформанса о временах польской оккупации со сценой избиения белоруски польскими солдатами, пишет «Салідарнасць».

Фото: gazetaby.com

Однако увиденная сценка вызвала у белорусов совсем другие ассоциации. Практически все комментаторы оказались единодушны:

«А я думал, это Окрестина и Жодино 2020 год».

«В Беларуси в 2020 году также мучали людей».

«Праблема ў тым, што зараз на яе месцы сотні іншых беларусаў. Сотні ўжо прайшлі праз гэта. І іх катуюць нават не замежныя акупанты. Але «гэта ж іншае».

«Так, падобна на лукашэнкаўскую акупацыйную адміністрацыю».

«Гэта відэа пра беларускія турмы?»

«Унікальная рэканструкцыя «Сучасная Беларусь».

«Дык многія беларусы і беларускі і так на яе месцы. Учора чарговую групу вызвалілі».

«Нечакана было ад вас убачыць рэканструкцыю падзей на Акрэсціна ў 2020-2026-м»

«Чисто ОМОН в 2020 году, один в один».

«Это что инсценировка «Август 2020»?

«Я такое в Минске в 2020-м видела, только форма другая была».

«Я не могу поверить в такую реальность. В то время, когда идут торги за политзаключенных и «выкупает» их не родная страна, показывать вот это?! Рано начали. Не у всех бабушки и дедушки умерли, и они еще могут рассказать, как жилось при поляках и как совет пришел их «спасать».

Нашлись и те, кому бабушки и дедушки действительно рассказывали о временах польской и советской оккупации.

«Прабабка говорила, если случалось что-то фантастически хорошее: «Гэта нават лепей, нiж за польскiм часам». Что говорило о том, что после «польскага часу» ничего хорошего не было. Перед смертью (почти 100 лет прожила) много чего рассказала. Потому нынешнюю альтернативную реальность слышать не могу, но и детям правду рассказать тоже. Ради их же безопасности».

«А ў майго дзеда пры паляках была свая кузня, а калі нараджаўся чарговы дзіцёнак, ён купляў 2 гектары зямлі. І па выніку да прыходу саветаў сям’я мела 8 гектараў зямлі. Сяляне прыходзілі к дзеду і замест аплаты за кавальскія паслугі працавалі як нянькі, на ўборке збожжа, капалі бульбу. А прышлі саветы — нічога не засталося. Адправілі ў Сібір. І каму верыць?»

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