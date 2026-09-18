Лиманское направление передали новому командованию ВСУ 18.09.2026, 15:24

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Российские войска сейчас находятся там «не в лучшем состоянии».

С 18 сентября Лиманское направление перешло из зоны ответственности Группировки объединенных сил в подчинение нового военного объединения «Центр».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам представителя ВСУ, изменения затрагивают только этот участок фронта. Купянское и Южно-Слобожанское направления по-прежнему остаются в зоне ответственности Группировки объединенных сил.

Кому подчинили направление

Трегубов также рассказал об изменениях в подчинении Третьего армейского корпуса. Ранее он входил в состав Группировки объединенных сил, однако теперь относится к новому объединению «Центр».

«Лиманское направление буквально с сегодняшнего дня у нас забирают, оно входит в зону подчинения вновь УВ «Центр», – пояснил спикер.

Что происходит на фронте

Отдельно Трегубов оценил ситуацию на Лиманском направлении. По его словам, российские войска сейчас находятся там «не в лучшем состоянии».

Он также отметил, что признаков оптимизма относительно происходящего на этом участке нет даже среди российских пропагандистов.

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