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Финляндия радикально усилила границу с Россией

  • 18.09.2026, 15:50
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Финляндия радикально усилила границу с Россией

В Хельсинки объяснили, что изменилось из-за «гибридной войны».

Финляндия после начала полномасштабной войны России против Украины полностью пересмотрела подход к безопасности восточной границы. Хельсинки закрыл сухопутную границу с Россией, а теперь завершил строительство примерно 200 километров заграждений, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Политический директор МИД Финляндии Петри Хаккарайнен заявил, что Москва использовала миграцию как инструмент давления на страну. Российские власти направляли мигрантов к финской границе, создавая нагрузку на систему предоставления убежища.

«Мы уже видели попытки России использовать мигрантов на финской границе как инструмент давления», — сказал Хаккарайнен.

После вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года на восточной границе страны оказались более 1300 мигрантов без виз. Хельсинки расценил происходящее как элемент «гибридной войны» и в конце того же года закрыл все сухопутные пункты пропуска с Россией. Москва назвала это решение «русофобским».

Закрытие границы оказалось очень эффективным решением. Одновременно финские власти получили дополнительные полномочия после принятия временного закона о пограничной безопасности. Он позволяет ограничивать прием заявлений на убежище и разворачивать мигрантов, если власти считают, что иностранное государство организует поток людей с целью дестабилизации Финляндии.

Хаккарайнен считает, что изменения в политике безопасности связаны не только с текущей ситуацией, но и с долгосрочной оценкой угрозы со стороны Москвы.

«Мы считаем Россию долгосрочной угрозой трансатлантической безопасности», — заявил представитель финского МИД.

При этом в Хельсинки подчеркивают, что усиление границы не мешает обычной жизни страны. Финляндия продолжает укреплять инфраструктуру на границе с Россией, которая протянулась примерно на 1340 километров и является самой длинной границей России с государством НАТО.

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