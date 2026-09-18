Россияне голосуют на пеньках и телегах 6 18.09.2026, 15:10

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Коллаж: Главред, фото: t.me/club_shebekino, verstka.media

Как проходят «выборы» в Госдуму.

18 сентября в России начались трехдневные «выборы» в Государственную думу. Голосование происходит на фоне четвертого года полномасштабной войны РФ против Украины. Власти страны-агрессора отстранили от выборов единственную антивоенную партию и распространили голосование на оккупированные украинские территории.

Пропагандистская машина Кремля намерена использовать итоги как доказательство массовой поддержки войны, хотя избиратели жалуются на принуждение, а наблюдателей систематически не подпускают к участкам.

«Главред» выяснил, как проходят выборы в Госдуму 2026 в условиях войны и подавления оппозиции.

Почему «выборы» в Госдуму не принесут Кремлю неожиданностей

Редактор BBC по России Стив Розенберг обратил внимание на то, что итог голосования за 450 депутатов нижней палаты парламента предсказуем заранее, а сама кампания стала первой думской после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. По его наблюдениям, Кремль намерен использовать выборы, чтобы подтвердить лояльность большинства россиян войне и продвинуть в политику вернувшихся с фронта военнослужащих - по официальным данным, участие в кампании принимают около двухсот ветеранов.

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, с которым журналист встретился на хлебопекарном заводе под Москвой, с гордостью говорил о работе уходящего созыва парламента.

«Все партии в Думе, абсолютно все, проголосовали за 170 законов в поддержку специальной военной операции (так в РФ называют вторжение в Украину, -ред.). В этом смысле в Думе достигнуто стопроцентное согласие», - заявил Зюганов.

Схожую мысль о предопределенности результата развил кандидат от «Яблока» Григорий Гришин, чью партию сняли с федерального списка за призывы к прекращению огня.

«Полиция выполняет политический приказ. В этом нет секрета. Таким образом, власти устанавливают границы, в рамках которых, по их мнению, должны проходить выборы», - сказал Гришин BBC.

По его словам, требование остановить кровопролитие пользуется широкой популярностью, а большинство россиян сейчас хотят мира - именно поэтому партию и убрали из бюллетеня. Самого Гришина недавно посетили трое полицейских в штатском: поводом стало упоминание фамилии Навального в его Telegram-канале, которое силовики квалифицировали как пропаганду экстремизма.

Гришин также указал на принципиальную разницу между выборами на Западе и в России

«Выборы на Западе - это способ формирования правительства, которое впоследствии сменяется, если избиратели недовольны. Выборы в России никогда не приводят к смене правительства. В лучшем случае, это способ повлиять на него, подать сигнал. Но власть в России никогда не менялась в результате выборов», - отметил кандидат от «Яблока».

Жители подмосковного Дмитрова, где журналист BBC не увидел почти никаких признаков предвыборной кампании, говорили в первую очередь не о бюллетенях, а о войне и ее последствиях для быта. Местная жительница по имени Ольга, чей зять служит в спецназе, рассказала о том, как конфликт ощущается в повседневной жизни семей.

«Мы это чувствуем - из-за людей, которые ушли воевать, и семей, оставшихся там с сыновьями, мужьями, детьми и внуками. Но эти выборы не могут повлиять на то, что произойдет», - сказала Ольга.

Фото: t.me/club_shebekino

Как проходят трехдневные «выборы» в Государственную думу России

Издание Al Jazeera подробно разобрало механику самого голосования, которое продлится с пятницы по воскресенье и охватит 111 миллионов человек с правом голоса. Одновременно с думской кампанией в 11 регионах пройдут выборы губернаторов, а в 39 - региональных законодательных собраний. При этом разрешено электронное голосование, а к участию привлекли территории, оккупированные Россией в Украине.

Издание подчеркивает, что половина из 450 мандатов Думы распределяется по партийным спискам, а другая половина - по одномандатным округам в один тур. Список кандидатов от «Единой России», получившей более двух третей мест на выборах 2021 года, возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин.

В первую «пятерку» общефедеральной части списка партии также вошли:

детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест.

Евгений Поддубный (военный корреспондент-пропагандист, который был тяжело ранен украинским беспилотником);

Владислав Головин (глава «Юнармии»).

«Члены партии «Единая Россия» пообещали поддержать военные действия и максималистские цели Путина в рамках того, что Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине», - говорится в материале.

Зачем Кремль использует выборы для демонстрации поддержки войны

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что глава Кремля Владимир Путин заранее назвал участие в голосовании «обязанностью» граждан и «общим вкладом» в победу над Украиной, а сама процедура впервые проходит на оккупированных территориях под контролем вооруженных военных на участках.

Эксперты ISW связывают отстранение «Яблока» от выборов с опасениями Кремля перед ростом популярности лозунгов о прекращении огня среди населения. По их прогнозу, представление итогов голосования как общенародного одобрения курса властей развяжет Кремлю руки для новых непопулярных решений.

«Представление результатов голосования в качестве общенародного референдума создает почву для будущих непопулярных решений властной верхушки, в частности это позволит Кремлю требовать от населения новых уступок, в том числе проведения следующих волн мобилизации», - указали аналитики ISW.

Как бюджетников в России принуждают голосовать на выборах

Телеграм-канал Horizontal Russia зафиксировал случаи давления на местах на работников бюджетной сферы. В ряде регионов сотрудников школ, детских садов и крупных предприятий обязывают приходить на участки в конкретный день и отчитываться перед начальством.

В Свердловской области учительница одной из школ Верхней Пышмы описала, какими методами добиваются участия персонала в голосовании.

«Кому не нравится - увольняйтесь», - передали изданию слова руководства, обращенные к несогласным сотрудникам.

Похожая схема сработала в Пермском крае, где работникам «Лукойла» и «Мотовилихинских заводов» велели проголосовать в первый же день и подтвердить это фотографией с участка или скриншотом электронного голосования, дав при этом понять, за какого кандидата нужно отдать голос.

В Бердске Новосибирской области руководителей школ и детсадов вызвали на экстренное совещание, где им передали перечень кандидатов, за которых рекомендовано голосовать. После этого руководители начали рассылать эти рекомендации в рабочие чаты коллективов.

В Самарской области кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин заявил, что бюджетников Новокуйбышевска заставляют голосовать в пятницу и намекают поддержать кандидата от «Единой России» Елену Пахомову. Кроме того, администрация одного из предприятий «Роснефти» требует, чтобы сотрудники проголосовали в первый день и отчитались перед руководством.

В школе № 29 в Белгородской области завучи обзванивали учителей и просили прийти проголосовать в первый день досрочных выборов. Педагогам выдавали бюллетени за других людей и требовали проголосовать ими за «Единую Россию» и кандидата Александра Шуваева.

Отключение интернета во время выборов

Одновременно с давлением на бюджетников на федеральном уровне готовили избирателей к возможным техническим сбоям - об этом заранее предупредила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по данным телеграм-канала Astra. Она отметила, что ограничения связи не станут поводом для переноса или отмены голосования.

«Возможны какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование», - заявила Памфилова.

По ее словам, ресурсы дистанционного электронного голосования планируют включить в «белые списки», защищенные от подобных ограничений.

Фото: verstka.media

Почему наблюдателей не допускают к избирательным участкам в России

Пока чиновники обещали технологическую прозрачность процедуры, независимое издание «Важные истории» зафиксировало обратную тенденцию - рост давления на наблюдателей и оппозиционных активистов уже за день до голосования. Журналисты выяснили, что в Алтайском крае участковые комиссии массово вносят жителей в списки для голосования на дому без их согласия, а доля заявок на дистанционное электронное голосование в регионе почти вдвое превышает среднероссийский показатель.

Давление на наблюдателей приобрело системный характер и в других регионах: в Тамбовской области силовики целенаправленно обзванивали представителей «Яблока» и добивались с ними встреч. Правозащитник Владимир Жилкин обратил внимание на масштаб этой кампании.

«Эта ситуация не частная инициатива или перегиб на месте, она носит системный характер, происходит параллельно, одновременно в разных районах Тамбовской области», - написал Жилкин.

В Казани членам «Яблока» 16 сентября отключили свет в офисе, а собственник помещения потребовал расторгнуть договоры аренды. В Свердловской области с выборов экстренно сняли сразу пятерых кандидатов антивоенной партии. Но наиболее резонансный случай произошел в Ростовской области, где неизвестные в масках увезли наблюдателя от «Яблока» Бориса Миклюкова в неизвестном направлении на частном автомобиле, после чего связь с ним пропала, сообщила пресс-служба партии.

Сколько наблюдателей от КПРФ не допустили в Воронеже

Подобная блокировка наблюдения повторилась в Воронежской области, где, по данным издания «Верстка», от участия в мониторинге выборов фактически отстранили всю парламентскую оппозицию сразу. Источники редакции в избирательной системе утверждают, что около 400 наблюдателей от КПРФ не допустили к участкам под предлогом «недочетов в документах», а на этапе досрочного голосования в городе не присутствовал ни один представитель оппозиционных партий.

Собеседник издания, работающий в региональной избирательной системе, с сарказмом описал итоговую картину происходящего.

«Выборы у нас стали настолько прозрачными, что их даже незаметно», - иронично заметил источник «Верстки».

Один из руководителей городских участковых комиссий рассказал изданию, что явка на досрочном этапе голосования редко превышала 10%, что при отсутствии независимого наблюдения создает дополнительные условия для фальсификаций при надомном голосовании.

«Голосуют за всех скопом»

Российские СМИ пишут, что на выборах уже начались фальсификации.

В Белгороде в первый же день досрочного голосования зафикаированы вбросы на избирательных участках, сообщил телеграм-канал «Пепел». В ходе надомного голосования за людей голосуют члены избирательных комиссий.

«Голосуют за всех скопом. Мать позвонила и радостно сообщила, что мне никуда ехать не надо, т. к. за меня уже проголосовали, - рассказал местный житель.

Телеграм-канал «Шепот Шебекино» обратил внимание на фотографии с избирательных участков в Белгородской области - на них видно, что в переносных ящиках для надомного голосования бюллетеней даже больше, чем в стационарных на избирательных участках.

Где россияне голосуют на пеньках и капотах машин

Помимо системного давления на наблюдателей, «Верстка» описала и курьезную сторону досрочного этапа кампании - импровизированные избирательные участки в отдаленных населенных пунктах шести регионов и на территории самопровозглашенной «ДНР». Журналисты выяснили, что жители голосовали на пнях, в телегах, на бревнах, лавочках и капотах автомобилей, куда члены комиссий добирались на лодках и даже лошадях.

Фото: t.me/club_shebekino

В Ямало-Ненецком автономном округе, по опубликованным районной администрацией снимкам, мужчина проголосовал сидя на полене, положив документы на металлическую конструкцию, установленную на пне. В оккупированном Донецке, где досрочное голосование для гражданских продолжается девять дней, избиратели делали выбор на капотах машин, предварительно накрытых полотенцами, а члены комиссий приходили к жителям приграничных районов Белгородской области в бронежилетах и касках.

Фото: verstka.media

«На досрочном этапе выборов в Госдуму россияне начали голосовать на пеньках, телегах и капотах машин», - пишет «Верстка», отметив, что подобная практика впервые появилась в 2020 году во время референдума о поправках в Конституцию.

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