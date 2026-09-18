Белорусов перед военными сборами заставляли дуть в алкотестер 8 18.09.2026, 14:57

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Фото: «Свабоднае слова»

Проверку устроили прямо перед отправкой в часть.

Газета Рогачевского райисполкома «Свабоднае слова» сообщила 16 сентября об очередной отправке жителей района на военные сборы и опубликовала фото, на котором видно, как военнообязанный дует в алкотестер, пишет «Флагшток».

На сборы призваны около 40 человек, как молодые люди, так и 40+ как из Рогачевского, так и из Кормянского районов.

Их направили в 51‑ю гвардейскую артиллерийскую бригаду в Осиповичах. Сборы продлятся до 60 дней.

Фото: «Свабоднае слова»

Фото: «Свабоднае слова»

Фото: «Свабоднае слова»

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