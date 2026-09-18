Жительница Витебска – о «Белтелекоме»: Постоянные обрывы связи и поиск сети 5 18.09.2026, 12:27

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За что платятся деньги?

Жительница Витебска __juli__and_ily пожаловалась в Threads на работу оператора связи «Белтелеком». По ее словам, ни работать, ни смотреть видео через интернет она не может.

«Ребята, кто пользуется услугами «Белтелекома», расскажите, как у вас обстоят дела с вайфаем, да и в целом с интернетом? – пишет жительницп областного центра. - У нас «ясна 200», но только на «картинке» в приложении и по цене. А на деле - постоянные обрывы связи, поиск сети, лаги и зависания. Как-будто деньги в никуда платятся.

Элементарно фильм не посмотреть. Про работу вообще молчу.

Что можно сделать, как это вылечить? Поддержка выдает только стандартное «перегазгрузите модем» уже два года.

Некоторые пользователи соцсети объяснили качество связи плохим модемом. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Штатный роутер очень слабый. По кабелю мощность подает только один порт (1 Гбит/с) при условии наличия кабеля класса cat5e.

- Поставьте нормальный роутер в подходящем месте и будет вам счастье.

- Нужно учитывать планировку квартиры. Глупо ожидать скоростей и стабильности соединения, если роутер возле входной двери, а вы в комнате через всю квартиру, да еще и в угловой.

- К сожалению, альтернативы нет.

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