Аэропорт Вашингтона остановил работу из-за неизвестного объекта над взлетно-посадочной полосой 2 18.09.2026, 12:24

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Фото: stuckattheairport.com

ФБР начало расследование этого инцидента.

В среду, 16 сентября, полеты в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне были приостановлены примерно на 20 минут после того, как двое пилотов заметили дрон над взлетно-посадочной полосой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации.

«Мы видели нечто вроде дрона или чего-то подобного, что пролетело мимо — пожалуй, где-то на середине взлетно-посадочной полосы», — сообщил по радио диспетчерской вышке пилот регионального самолета American Airlines, выполнявшего посадку после рейса из Талсы.

Другой пилот, ожидавший вылета в Нью-Джерси, также заявил об источнике света, который, по его мнению, мог быть беспилотником.

Диспетчер воздушного движения предупредил других пилотов о «несанкционированной активности БпЛА», после чего полеты были приостановлены.

Сотрудники аэропорта искали дрон, но не нашли его. Об инциденте были уведомлены местные и федеральные органы власти.

ФБР расследует этот инцидент. Федеральные обвинения могут повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штрафы в размере до $100 тыс.

На большей части воздушного пространства вокруг Вашингтона (округ Колумбия) использование беспилотников запрещено.

Национальный аэропорт имени Рейгана расположен недалеко от Белого дома, Капитолия и Пентагона.

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