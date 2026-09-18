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Будрис: У Литвы есть данные о возможных гибридных атаках РФ

  • 18.09.2026, 11:54
  • 1,028
Будрис: У Литвы есть данные о возможных гибридных атаках РФ
Кястутис Будрис

НАТО ответит на провокации Москвы.

Литва располагает такой же разведывательной информацией о возможных гибридных атаках со стороны России, как и другие страны региона и союзники. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Delfi.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможных гибридных ударах России с применением дронов и ракет по странам, поддерживающим Украину, в частности Польше.

Будрис заявил, что обсуждал эту информацию с генеральным секретарем НАТО, его заместителем, а также командующими вооруженными силами европейских стран. По его словам, эти консультации подтвердили, что союзники говорят об одной и той же угрозе.

«Такая же информация есть у Литвы, мы говорили об этом как о возможной операции под чужим флагом со стороны России», — заявил Будрис.

Министр не уточнил публично характер разведывательных данных, на которых основаны эти оценки.

Глава литовского МИД считает, что публичные предупреждения политиков о возможных российских провокациях преследуют также превентивную цель.

По его словам, союзники стремятся продемонстрировать Москве, что потенциальные операции не останутся без внимания и могут вызвать реакцию НАТО.

Будрис отметил, что страны региона уже имеют опыт выявления и пресечения подобных операций, а также установления их возможных исполнителей и заказчиков.

«Россия не скроется. Нужно лишь избежать негативных последствий. Сегодня ситуация не изменилась», — заявил литовский министр.

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