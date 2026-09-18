Туск рассказал, как Россия начнет войну против НАТО 3 18.09.2026, 7:37

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Дональд Туск

Это будет «случайный» инцидент.

РФ в ближайшие месяцы может усилить атаки не только против Украины, но и против стран, которые ее поддерживают. В частности, речь может идти о Польше и других государствах восточного фланга НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Politico.

По его словам, оценки разведок НАТО, Украины и Польши указывают на сценарий, при котором Россия может использовать беспилотники и ракеты для атак по странам, поддерживающим Украину.

Туск отметил, что последние разведывательные данные по этому вопросу являются «очень последовательными и убедительными».

«Существует реальный риск того, что беспилотники или другие типы ракет могут попасть на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и нанести ущерб. А официальная версия будет заключаться в том, что это был случайный инцидент и что нет никаких оснований рассматривать какой-либо ответ НАТО», – заявил польский премьер.

По его словам, таким образом Россия может попытаться проверить готовность Альянса реагировать на подобные инциденты и ослабить его единство.

«Цель будет заключаться в том, чтобы в целом подорвать целостность НАТО и, прежде всего, убедить страны-члены, что статья 5 носит скорее теоретический, чем практический характер», – сказал Туск.

Отметим, что Статья 5 Североатлантического Альянса предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех.

Туск ожидает усиления атак по Украине

Польский премьер также предупредил - ближайшие осень и зима могут стать крайне сложным периодом для Украины. По его словам, РФ будет продолжать интенсивные удары по украинским городам, инфраструктуре и логистическим объектам.

Особое внимание, отметил Туск, российские войска могут уделять складам, железнодорожной инфраструктуре и другим объектам, которые имеют значение для украинской обороны.

«Пока что это Украина», – сказал он, говоря о целях российских атак.

При этом политик заявил, что последствия таких ударов могут напрямую затронуть и Польшу, поскольку атаки все чаще происходят вблизи польско-украинской границы.

Премьер также отдельно упомянул новое поколение реактивных беспилотников, которые Россия все активнее применяет против Украины. По его словам, такие дроны движутся значительно быстрее и на большей высоте, что усложняет их обнаружение и перехват.

«Нам предстоит пройти очень серьезное испытание, потому что мы точно станем мишенью гораздо более опасных провокаций и инцидентов, чем раньше», – предупредил Туск.

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