Трамп анонсировал переломный момент в войне США с Ираном
- 18.09.2026, 6:12
Президент США заявил о «важном решении», которое ему предстоит принять.
Вооруженные силы США будут поддерживать присутствие на Ближнем Востоке на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. В то же время Вашингтон должен принять важное решение по Ирану.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Axios.
Президент США отметил, что стоит перед критическим решением: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.
«Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вмешаться и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это важное решение. Со мной может произойти что угодно», - сказал он.
Трамп сообщил, что планирует обсудить дальнейшие шаги в ходе встречи с лидерами шести стран Персидского залива в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В число стран-участниц входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.
«Я хочу узнать, где они находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них», - заявил президент США.
В то же время Трамп отказался сообщить, примет ли он решение о дальнейших действиях до или после промежуточных выборов.
По словам американских чиновников, Трамп и министр обороны Пит Хегсет приказали вооруженным силам США поддерживать необходимый уровень присутствия на Ближнем Востоке до конца года. Это необходимо, чтобы быть готовыми к возможному возобновлению боевых действий.
Трамп заявил, что очень доволен тем, что военно-морская блокада помешала Ирану экспортировать нефть.
«С тех пор как мы начали блокаду, ни одно судно не зашло в Иран. Они пытались, и мы их взорвали», - сказал американский президент.
Он добавил, что Тегеран находится в прямом контакте с Вашингтоном, и заявил, что «иранцы по-прежнему хотят достичь соглашения».