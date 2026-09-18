Трамп анонсировал переломный момент в войне США с Ираном 18.09.2026, 6:12

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Президент США заявил о «важном решении», которое ему предстоит принять.

Вооруженные силы США будут поддерживать присутствие на Ближнем Востоке на уровне, достаточном для возможного возобновления боевых действий. В то же время Вашингтон должен принять важное решение по Ирану.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Axios.

Президент США отметил, что стоит перед критическим решением: возобновить масштабные военные действия против Ирана или выбрать другой путь для прекращения конфликта.

«Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вмешаться и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это важное решение. Со мной может произойти что угодно», - сказал он.

Трамп сообщил, что планирует обсудить дальнейшие шаги в ходе встречи с лидерами шести стран Персидского залива в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В число стран-участниц входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман.

«Я хочу узнать, где они находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них», - заявил президент США.

В то же время Трамп отказался сообщить, примет ли он решение о дальнейших действиях до или после промежуточных выборов.

По словам американских чиновников, Трамп и министр обороны Пит Хегсет приказали вооруженным силам США поддерживать необходимый уровень присутствия на Ближнем Востоке до конца года. Это необходимо, чтобы быть готовыми к возможному возобновлению боевых действий.

Трамп заявил, что очень доволен тем, что военно-морская блокада помешала Ирану экспортировать нефть.

«С тех пор как мы начали блокаду, ни одно судно не зашло в Иран. Они пытались, и мы их взорвали», - сказал американский президент.

Он добавил, что Тегеран находится в прямом контакте с Вашингтоном, и заявил, что «иранцы по-прежнему хотят достичь соглашения».

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