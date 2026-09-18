Foreign Policy: Что не так с Восточной Германией?
- 18.09.2026, 4:34
Историки пытаются дать разумное объяснение.
Успех ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) особенно заметен на востоке страны. На выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября партия получила рекордные 44% голосов. Почему именно восточные земли стали главной опорой АдГ — вопрос, на который немецкие историки пока не могут дать однозначный ответ, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Одна из версий связывает происходящее с наследием ГДР. Историк Илько-Заша Ковальчук считает, что десятилетия жизни при авторитарной системе сформировали у части восточных немцев недоверие к переменам, зависимость от государства и неприятие чужих культур.
Историк Катя Хойер смотрит на прошлое иначе. По ее мнению, жизнь в ГДР нельзя описывать только через репрессии и политический контроль. У людей были доступное жилье, бесплатная медицина, детские сады и гарантированная работа. «Многие восточные немцы гордились своими достижениями, поскольку социальная мобильность открывала невиданные прежде возможности для рабочего класса», — пишет Хойер.
Она считает, что причины нынешнего недовольства нужно искать прежде всего в самом объединении Германии. После 1990 года восточногерманская экономика пережила тяжелый кризис, предприятия массово переходили западным владельцам, а многие жители Востока потеряли работу и накопленные за десятилетия средства.
Профессор Лейпцигского университета Дирк Ошманн также говорит о последствиях объединения. По его мнению, Восточная Германия фактически была включена в западногерманскую систему на условиях Запада, а ее жители на протяжении десятилетий сталкивались с пренебрежением и стереотипами.
На этом фоне АдГ получила возможность представить себя партией, которая говорит об интересах восточных немцев и признает их опыт. «Восточногерманская идентичность в сочетании с ощущением, что тебя воспринимают как чужого и маргинализированного, — мощный инструмент для АдГ», — писала Хойер.
При этом единого рецепта борьбы с популярностью партии у немецкого политического истеблишмента нет. Одни делают ставку на ужесточение миграционной политики, другие — на социальную поддержку. Но результат в Саксонии-Анхальт показывает, что причины недовольства восточных немцев гораздо глубже одной конкретной проблемы.