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Премьер Таиланда сделал странное заявление

  • 18.09.2026, 2:18
Премьер Таиланда сделал странное заявление
Фото: Getty Images

Он призвал иностранцев «умирать в своей стране».

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев умирать в своих странах. Его слова передает газета Thairath.

Так он отреагировал на просьбу о создании частного кладбища.

«Это уже перебор, это выходит далеко за рамки дозволенного. Если вам суждено умереть, идите и умрите дома. Вам не нужно умирать здесь», — сказал он на совещании с губернаторами.

Он добавил, что иностранцы не должны по собственному желанию, без разрешения властей создавать на территории Таиланда религиозные учреждения и общины.

Премьер-министр потребовал усилить контроль за иностранцами, нарушающими тайские законы.

Он признал, что туризм привлекает в страну иностранные расходы и инвестиции, но подчеркнул, что это не дает никому права «эксплуатировать» других. По его словам, Таиланд готов приветствовать иностранцев, но эти отношения «должны быть выгодны обеим сторонам».

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