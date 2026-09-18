Стив Розенберг: Предвыборные дебаты в России похожи на шоу талантов 18.09.2026, 3:46

Фото: РИА Новости

Сюрпризов не предвидиться.

Российские парламентские выборы вряд ли принесут Кремлю неприятные сюрпризы. Но именно поэтому они важны для Путина. Власти хотят показать стране и внешнему миру, что российское общество якобы едино в поддержке президента и войны. Об этом пишет Стив Розенберг, редактор BBC по России (перевод — сайт Charter97.org).

Российскую политическую систему некоторые называют «управляемой демократией», но управляет ею Кремль. В новом составе Госдумы вновь будет доминировать «Единая Россия», а депутаты из других системных партий в ключевых вопросах голосуют вместе с властью.

Розенберг приводит показательный эпизод с предвыборных дебатов. На государственном телевидении ведущий объявил выступления кандидатов, после чего камера показала шесть пустых трибун. «Кандидаты не пришли», — признал ведущий и завершил эфир.

В другой программе кандидат от коммунистов вместо политической речи исполнил песню. «Это было скорее похоже на шоу талантов, чем на предвыборную кампанию», — иронизирует журналист.

При этом за внешней безальтернативностью выборов Розенберг видит признаки нервозности власти. Единственную зарегистрированную общенациональную антивоенную партию «Яблоко» сняли с выборов по партийным спискам всего через 12 дней после допуска. Ее кандидатов в одномандатных округах задерживают, привлекают к ответственности и снимают с выборов.

«Исполнительные органы выполняют политический заказ. Это ни для кого не секрет», — заявил кандидат «Яблока» Григорий Гришин.

В провинции Розенберг также не увидел особого интереса к выборам. В Дмитрове вместо агитации ему бросились в глаза мемориал погибшим на войне и разговоры о ее последствиях.

«Я хотела бы, чтобы мы жили в мирной стране, без войны, — сказала местная жительница Полина. — Чтобы не приходилось бояться, что перед тобой упадет дрон».

«Выборы в России проходят не для смены власти, а для демонстрации ее контроля. Именно поэтому отсутствие сюрпризов для Кремля имеет решающее значение», — убежден Розенберг.

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