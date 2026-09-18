Как Запад может вытеснить Россию из Глобального Юга? 18.09.2026, 7:00

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Одной борьбы с российской пропагандой недостаточно.

Западу необходимо активнее конкурировать с Россией за влияние в странах Глобального Юга и одновременно помогать Украине, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одной борьбы с российской пропагандой недостаточно. Запад должен расширять работу со студентами, журналистами и чиновниками, укреплять экономические связи и чаще проводить международные конференции.

Важную роль могут сыграть «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и «Радио Свободная Азия». Их финансирование необходимо восстановить и расширить работу этих каналов. На протяжении десятилетий они были одним из главных инструментов противодействия российской авторитарной пропаганде.

«Если страны Глобального Юга снова станут конкурентной ареной для влияния, к ним следует относиться соответствующим образом», — пишут авторы.

Западу также стоит открыто говорить о собственном колониальном прошлом и одновременно напоминать о российской имперской политике. Россия на протяжении веков расширяла свои владения за счет соседних народов и территорий, от Кавказа и Сибири до Центральной Азии. Этот аспект российской истории особенно важен в разговоре со странами Глобального Юга.

Еще один способ ослабить позиции Москвы — это поддержка Украины. Успехи украинской армии напрямую влияют на способность России проецировать силу за пределами собственных границ. Москва использует военную мощь как инструмент давления и как аргумент в отношениях с государствами, которым предлагает услуги в сфере безопасности.

«Подрыв военной мощи России может подорвать ее влияние в странах Глобального Юга», — пишут авторы.

По мере ослабления российской армии и ухудшения экономической ситуации Москва будет терять возможности влиять на другие государства. Вместе с военной и экономической мощью будет сокращаться и привлекательность России как партнера. Западу в этой ситуации предстоит активнее конкурировать с Москвой за экономические, политические и информационные связи со странами Глобального Юга.

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