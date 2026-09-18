Foreign Affairs: Куба подошла к точке невозврата 18.09.2026, 7:13

Экономический и социальный кризис может выйти из-под контроля властей.

Куба подошла к опасной точке, когда экономический кризис и кризис власти могут стать необратимыми. Страна быстро теряет способность оказывать базовые услуги населению, экономика рушится, растет неравенство, а массовая эмиграция меняет демографию. При этом политическая система сохраняет главное — способность подавлять протесты, пишет журнал Foreign Affiars (перевод — сайт Charter97.org).

Именно это сочетание эксперты называют «авторитарной анархией». В Гаване люди открыто критикуют власти, но почти никто не готов выходить на улицу, понимая, что протест может закончиться арестом.

Система здравоохранения, когда-то считавшаяся одним из достижений Кубы, также переживает тяжелый кризис. В больницах не хватает лекарств и оборудования, врачи уходят в частный сектор или уезжают из страны. Детская смертность с 2018 года более чем удвоилась, а болезни, которые ранее удавалось контролировать, вновь распространяются.

С 2020 года ВВП Кубы сократился как минимум на 15%. На этом фоне власти были вынуждены расширить пространство для частного бизнеса. С 2021 года число малых и средних частных предприятий превысило 10 тысяч. Они обеспечивают около 65% розничных продаж и 40% занятости.

Однако новый частный сектор не спасает большинство населения. Доходы распределяются все более неравномерно, а люди без связей и доступа к валюте оказываются в проигрыше. «Мы прошли самый долгий и болезненный путь к латиноамериканскому капитализму», — говорит одна из жительниц Кубы.

Еще одна проблема — массовый отток населения. С 2020 года страна могла потерять от 13 до 24% жителей. Особенно активно уезжают молодые люди и женщины репродуктивного возраста. В результате старение населения ускоряется, а больницы, школы и другие учреждения теряют специалистов.

«Время работает против Кубы. Чем дольше сохраняется нынешний кризис, тем сложнее будет восстановить страну после возможного политического перехода», — пишут авторы. Только восстановление электросети, уже сильно разрушенной постоянными отключениями, может потребовать около $8 млрд.

«Это не стойкость. Люди могут приспособиться ко всему. Мы меняем себя, чтобы выжить в этом процессе, но это деградация», — рассказал автору один из жителей Гаваны.

При этом Вашингтон и Гавана пока не нашли выхода из противостояния. США усиливают давление санкциями, а кубинское руководство не готово к глубоким политическим переменам. Любой дальнейший путь будет связан с серьезными рисками, но цена промедления для Кубы становится все выше.

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