Путин подписал указ о конфискации активов Auchan и Nestle в России 4 18.09.2026, 7:45

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Кремль узаконил кражу бизнеса тех компаний, которые еще не ушли с российского рынка.

Диктатор РФ Владимир Путин подписал указ о национализации российских активов компаний Auchan, Nestle, а также бывшей сети Leroy Merlin.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно указу, активы перешли под временное управление акционерного общества «Л.Е.В. Менеджмент». Также структура получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО «Ле Монлид» (бывшая сеть Leroy Merlin).

Таким образом, Кремль фактически узаконил кражу бизнеса тех компаний, которые несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, не уходили с российского рынка и продолжали наполнять бюджет страны, развязавшей войну.

Также стоит отметить, что АО «Л.Е.В. Менеджмент» было зарегистрировано всего лишь пару лет назад, в октябре 2024 года. Гендиректором компании является Андрей Краюшкин, однако информации о реальных владельцах не раскрыта. Причем исходя из отчетности, компания является фиктивной структурой, так как в 2025 году никакой активной деятельности она не вела.

Что известно о работе западных компаний в России

Напомним, что Nestle начала свою работу в России с 1994 года. В ее владении находится 6 производственных площадок, которые расположены в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском краях. Совокупная выручка четырех основных юрлиц в 2021 году составила 29,94 млрд рублей. Доходы за дальнейшие периоды неизвестны.

В свою очередь торговая сеть Auchan начала работать в России с 2022 года и имеет 230 магазинов в 100 городах. С 2022 года российские подразделение компания работает автономно, однако на рынке все равно осталась.

Что касается Leroy Merlin, то эта компания появилась зашла на рынок в России в в 2004 году. Со временем ритейлер сменил название на «Лемана ПРО» и в управлении сети находится 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров. С декабря 2023 года 99,99% ООО «Ле Монлид» принадлежит компании из ОАЭ - Scenari Holding LP, и еще 0,007% сохранила французская группа Adeo.

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