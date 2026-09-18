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Беларусь заволокли туманы

  • 18.09.2026, 8:30
  • 1,202
Беларусь заволокли туманы

Синоптики предупредили водителей.

Белгидромет выпустил предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу, 18 сентября.

В ночные часы и до 10 часов 18 пятницы наблюдающиеся местами туманы распространятся на большую часть территории.

В Минске наблюдающийся по городу туман к этому времени достигнет критерия умеренный. Видимость в тумане составляет 100−500 м.

Сегодня днем будет без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с. Температура воздуха +16… +22°С.

МЧС напоминает, что в условиях тумана снижается видимость, движение транспорта затруднено, а вероятность дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

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