СМИ узнали, когда Трамп подпишет закон об «адских санкциях» против России

СМИ узнали, когда Трамп подпишет закон об «адских санкциях» против России6
- 18.09.2026, 8:55
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Законопроект официально направлен в Белый дом.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, уже в пятницу, 18 сентября, подпишет одобренный обеими палатами Конгресса закон о новых санкциях против России и Ирана, который, в частности, наделяет главу Белого дома правом вводить тарифы до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы.
Об этом в четверг написал журналист RFE/RL Алекс Рауфоглу на своей странице в соцсети X, ссылаясь на источники в Вашингтоне. По словам корреспондента, законопроект официально направлен в Белый дом.
SCOOP!!! Multiple sources tell me that Trump is expected to sign the Russia-Iran sanctions bill as early as tomorrow.— Alex Raufoglu (@ralexdc) September 17, 2026
The bill has officially been sent to the White House, two GOP aides confirm to @RFERL
«Несколько источников сообщили мне, что Трамп, как ожидается, может подписать законопроект о санкциях против России и Ирана уже завтра. Законопроект официально направлен в Белый дом, подтвердили два помощника представителей Республиканской партии», — написал журналист.
Источники издания Kyiv Independent также подтверждают, что американский лидер намерен подписать вышеупомянутый законопроект в ближайшее время.
До этого о намерении главы Белого дома подписать данный документ сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.