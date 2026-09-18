Путин сказал это сам 6 Александр Адельфинский

18.09.2026, 9:34

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Яснее некуда.

Преступник-Путин обратился к российским телезрителям с призывом обязательно прийти и проголосовать. Он напрямую связал явку на эти невыборы с целью рашистской хунты – продемонстрировать, цитирую упыря, «что за нашими бойцами – миллионы людей». Пришел – поддержал войну и ГУЛАГ.

Яснее некуда: негодяям-властям нужна явка. Те, кто придут, как раз и покажут ее, которую рашисты объяснят именно поддержкой путинского эфэсбешного курса не просто на продолжение войны, а на ее дальнейшее усиление. Да, путинская фраза четко связывает явку и расширение агрессии. Путин показал алгоритм.

Власти требуют вашего «голосования», то есть добровольного участия в мошенничестве Кремля, с целью вас же и убить после этого, уничтожить Украину, вторгнуться дальше в Европу, погубить ваших родных и близких, стереть с лица Земли и саму Россию, ибо Путин и его банда – убийцы и собственного населения.

Желающие проголосовать и агитирующие за явку, слушайте: вам в лицо с телеэкрана главный вертухай российского ГУЛАГа уже сам разъяснил, зачем сейчас, на этом этапе длящегося международного преступления, вы нужны ему в массовку. Он ваш «протестный» приход к урнам обещает выдать за вашу поддержку его самого, за кого бы вы ни отдали ваши голоса. Подчеркнем: уже не отвертеться, Путин сказал это сам. Вам!

Мало того, что там все подсчитают в СВОю пользу, но на вас ляжет ядовитое пятно соучастия. Хунта действует как раз так, чтобы превратить любого, кто сядет играть с ней «в карты», в официально объявленных сторонников. Так действует власть спецслужб, захватившая Россию, убивающая украинцев прямо сейчас, когда вы читаете этот текст.

Вы – именно вы! – готовы ли соучаствовать Путину в массовых убийствах? Он совсем наглядно попросил именно вас это сделать. Ну и как?..

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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