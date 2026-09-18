Ассанж объявил о своем возвращении 4 18.09.2026, 10:19

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Джулиан Ассанж

Фото: X

Основатель WikiLeaks впервые за два года вышел на связь.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в 2024 году признал себя виновным в распространении военной тайны США и после этого не появлялся на публике, вновь вышел на связь. Об этом свидетельствует аккаунт австралийского интернет-активиста и хакера в соцсети Х.

В аккаунте Ассанжа в соцсети Х несколько часов назад сделана запись: «Я вернулся». Одновременно с этим основатель WikiLeaks выложил свою фотографию, которая, видимо, сделана совсем недавно. Предыдущая запись на его странице в соцсети Х была опубликована 28 июня 2024 года после того, как он вышел на свободу из тюрьмы Великобритании.

Джулиан Ассанж в 2006 году создал сайт WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами. Там публиковали секретные материалы о шпионских скандалах, коррупции и тайнах дипломатии разных государств, в том числе США. С 2019-го по 2024 год австралийский интернет-активист находился в британской тюрьме, ожидая решения суда по вопросу об экстрадиции в США.

В 2024 году во время суда, который проходил на Северных Марианских островах (у них статус содружества с США), Ассанж, согласно договору со следствием, признал свою вину и ответил на все вопросы судьи. После этого его опустили на свободу.

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