Ассанж объявил о своем возвращении

Ассанж объявил о своем возвращении4
- 18.09.2026, 10:19
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Основатель WikiLeaks впервые за два года вышел на связь.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который в 2024 году признал себя виновным в распространении военной тайны США и после этого не появлялся на публике, вновь вышел на связь. Об этом свидетельствует аккаунт австралийского интернет-активиста и хакера в соцсети Х.
В аккаунте Ассанжа в соцсети Х несколько часов назад сделана запись: «Я вернулся». Одновременно с этим основатель WikiLeaks выложил свою фотографию, которая, видимо, сделана совсем недавно. Предыдущая запись на его странице в соцсети Х была опубликована 28 июня 2024 года после того, как он вышел на свободу из тюрьмы Великобритании.
Джулиан Ассанж в 2006 году создал сайт WikiLeaks для обмена секретными и конфиденциальными материалами. Там публиковали секретные материалы о шпионских скандалах, коррупции и тайнах дипломатии разных государств, в том числе США. С 2019-го по 2024 год австралийский интернет-активист находился в британской тюрьме, ожидая решения суда по вопросу об экстрадиции в США.
В 2024 году во время суда, который проходил на Северных Марианских островах (у них статус содружества с США), Ассанж, согласно договору со следствием, признал свою вину и ответил на все вопросы судьи. После этого его опустили на свободу.