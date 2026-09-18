Россельхознадзор нашел препарат от паразитов в колбасе из Беларуси

Россельхознадзор нашел препарат от паразитов в колбасе из Беларуси3
- 18.09.2026, 10:55
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Ее выпускает одно из крупнейших предприятий Брестчины.
Российские специалисты снова выявили нарушения в продукции из Беларуси. На сей раз вопросы возникли к колбасным изделиям из мяса птицы.
Из-за этого производителя решили взять на усиленный лабораторный контроль. Соответствующее решение опубликовано на сайте Россельхознадзора.
Нарушение выявили в продукции одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Беларуси по выращиванию цыплят-бройлеров и производству куриного мяса.
Речь идет об ОАО «Птицефабрика «Дружба», расположенном в Барановичском районе.
В колбасных изделиях из мяса птицы этого производителя обнаружили динитрокарбанилид – препарат, который используют для лечения паразитов у животных.
Поскольку нарушение выявили впервые, поставки продукции предприятия запрещать не стали. Вместо этого производителя взяли на усиленный лабораторный контроль.
Теперь его продукцию будут проверять более тщательно: при поставках специалисты станут отбирать пробы для дополнительных исследований.