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Россельхознадзор нашел препарат от паразитов в колбасе из Беларуси

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  • 18.09.2026, 10:55
  • 3,754
Россельхознадзор нашел препарат от паразитов в колбасе из Беларуси

Ее выпускает одно из крупнейших предприятий Брестчины.

Российские специалисты снова выявили нарушения в продукции из Беларуси. На сей раз вопросы возникли к колбасным изделиям из мяса птицы.

Из-за этого производителя решили взять на усиленный лабораторный контроль. Соответствующее решение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Нарушение выявили в продукции одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Беларуси по выращиванию цыплят-бройлеров и производству куриного мяса.

Речь идет об ОАО «Птицефабрика «Дружба», расположенном в Барановичском районе.

В колбасных изделиях из мяса птицы этого производителя обнаружили динитрокарбанилид – препарат, который используют для лечения паразитов у животных.

Поскольку нарушение выявили впервые, поставки продукции предприятия запрещать не стали. Вместо этого производителя взяли на усиленный лабораторный контроль.

Теперь его продукцию будут проверять более тщательно: при поставках специалисты станут отбирать пробы для дополнительных исследований.

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