WSJ: КНДР отправляет женщин на российские заводы под украинские удары 1 18.09.2026, 11:18

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В России сейчас находятся от 15 до 30 тысяч граждан КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направляет в Россию тысячи северокорейских рабочих, включая женщин, чтобы заработать валюту и укрепить сотрудничество с Путиным. При этом часть предприятий, где они трудятся, уже оказалась в зоне досягаемости украинских беспилотников, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Летом украинские дальнобойные дроны атаковали объекты Wildberries в России. По данным издания, как минимум один из пораженных объектов был связан с северокорейскими рабочими. В результате удара погибли по меньшей мере девять человек.

Несмотря на опасность, набор работников из КНДР не прекращается. Российские компании также ищут переводчиков с корейского языка, а спрос на рабочую силу из Северной Кореи растет из-за нехватки кадров.

По разным оценкам, в России сейчас находятся от 15 до 30 тысяч граждан КНДР. В среднем они зарабатывают около $7500 в год, однако до 90% этой суммы, по данным WSJ, забирает северокорейский режим. Эти деньги могут направляться на финансирование ракетных и ядерных программ Пхеньяна.

Некоторые северокорейцы официально приезжают в Россию для учебы, однако затем устраиваются на предприятия, что позволяет обходить санкционные ограничения ООН. Часть специалистов работает на заводах, связанных с производством российских беспилотников.

«Северокорейцы отличаются дисциплиной и хорошей работоспособностью», — говорят российские работодатели, которых цитирует издание.

Рабочие обычно живут прямо на территории предприятий и практически не контактируют с местным населением. Их труд официально представляется как вклад в укрепление «дружбы» между двумя странами.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна тем временем выходит далеко за рамки трудовой миграции. Между странами открыт новый автомобильный мост через реку Туманную, а экономические связи расширяются на фоне военного партнерства.

Для Ким Чен Ына отправка рабочих в Россию дает доступ к иностранной валюте. Для Москвы это возможность частично компенсировать дефицит рабочей силы, возникший на фоне войны и мобилизации.

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