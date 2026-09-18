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У банков появились изменения по кредитам на белорусские товары

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  • 18.09.2026, 11:10
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У банков появились изменения по кредитам на белорусские товары

Изменились ставки и сроки.

Некоторые банки обновили условия по кредитам на беларусские товары. «Зеркало» рассказало, что изменилось для их клиентов.

У «Белгазпромбанка» появились обновления по «Кредиту на беларусские товары». «Снижена процентная ставка, увеличена длительность льготного периода и установлен единый срок погашения кредита», — сообщает финансовое учреждение.

Максимальная сумма займа — 40 000 рублей, процентная ставка: 2,99% в первые 180 дней, потом — 12,8%. Срок полного возврата денег — до 10 лет. Предусмотрено досрочное погашение.

«БСБ-Банк» также снизил ставки по займам на отечественные товары — до 11,77% годовых (-0,2 процентного пункта).

Такие кредиты с 11 сентября также стали более доступными и у «Технобанка».

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