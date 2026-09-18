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У белорусов осталась возможность получить итальянский шенген

  • 18.09.2026, 11:33
  • 1,660
У белорусов осталась возможность получить итальянский шенген

Но только в составе организованных групп.

Недавно визовый центр Италии в Минске приостановил запись в лист ожидания для подачи заявлений на визу для индивидуальных туристов. Для белорусских туроператоров, работающих на итальянском направлении, ситуация не изменилась. Об этом заявили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

«Компании, являющиеся автобусными операторами на итальянском направлении и аккредитованные в итальянском посольстве, сообщают, что в настоящий момент для всех, кто планирует отправиться в туры через туроператоров, ничего не изменилось.

Турфирмы продолжают собирать, проверять и подавать документы в обычном штатном режиме», — уточнили в РСТО.

Там добавили, что в понедельник, 21 сентября, в визовом центре Италии в Минске состоится встреча аккредитованных турфирм с представителями визового центра и посольства Италии в Беларуси, на которой будет внесена ясность — будут ли какие-то изменения для турфирм в отношении квот и порядка подачи документов на итальянские шенген-визы.

Напомним, 15 августа VFS Belarus сообщил о временной приостановке записи в лист ожидания для подачи заявлений на визу в Италию. Сроки действия и причина этого решения не назывались.

Однако оно было принято через некоторое время после того, как немецкие СМИ сообщили о двух подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Как утверждалось, один из них — белорус, имеющий российский паспорт, который, предположительно, получил итальянскую туристическую визу в Минске в конце апреля и по ней въехал в Шенгенскую зону. Глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал проверить эту информацию, передавал Euractiv. У второго подозреваемого, помимо латвийского, также имеется российский паспорт.

Эксперты называли посольство Италии в Минске «самым щедрым» на выдачу туристических виз белорусам.

Туроператоры: «Мы продолжаем собирать и подавать документы туристов на итальянские визы в обычном порядке» - Республиканский союз туристических организаций

Недавно визовый центр Италии в Минске сообщил, что временно приостанавливает запись на подачу документов. Как нам стало известно, перемены касаются туристов, подающих документы на визы в индивидуал...

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