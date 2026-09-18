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ЕС выделяет Украине 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники

  • 18.09.2026, 11:05
ЕС выделяет Украине 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники

Киев и Брюссель также создадут объединенную систему ПВО.

Евросоюз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, средства поступят Украине уже в пятницу, 18 сентября.

Фон дер Ляйен также заявила о подготовке новой программы совместных оборонных проектов между ЕС и Украиной. Для ее запуска Евросоюз планирует использовать оставшиеся средства механизма SAFE. Инициатива должна объединить боевой опыт и инновации Украины с промышленными возможностями Европы.

Политик добавила, что ЕС хочет совместно с Украиной разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны на основе противобаллистической системы FREYJA.

«На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках нашего кредита в поддержку Украины, но очевидно, что нужно больше», – заявила фон дер Ляйен.

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