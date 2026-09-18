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Украинские десантники под Запорожьем уничтожили два российских «Града»

  • 18.09.2026, 10:49
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Украинские десантники под Запорожьем уничтожили два российских «Града»

Одна из РСЗО была поражена во время развертывания.

Операторы 237-го отдельного батальона беспилотных систем 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины нанесли удар по артиллерийским средствам оккупационной армии РФ.

На автодороге Гуляйполе – Пологи в Запорожской области были поражены две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Аэроразведка десантников своевременно обнаружила передвижение и позиции вражеской техники, после чего по целям был нанесен удар с помощью ударных беспилотников.

Благодаря мастерству украинских пилотов первую реактивную систему поразили непосредственно во время развертывания и ведения огня. Вторую РСЗО «Град» догнали и обезвредили на марше, не дав ей добраться до огневой позиции.

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