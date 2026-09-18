В ОБСЕ потребовали освободить всех политзаключенных Беларуси 13 18.09.2026, 10:26

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К заявлению присоединились 38 стран.

Великобритания и 37 стран ОБСЕ призывали освободить всех политических заключенных в Беларуси и прекратить репрессий в отношении гражданского общества, независимых СМИ и представителей оппозиции. Заявление 17 сентября опубликовал британский МИД.

МИД Великобритании выступил от имени членов неформальной группы друзей демократической Беларуси: Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Канады, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Соединенного Королевства, Украины и моей страны, Дании. К этому заявлению также присоединились Албания, Австрия, Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Северная Македония, Сан-Марино и Словакия.

Как отмечается в заявлении, после президентских выборов в августе 2020 года, народ Беларуси на мирных акциях выступил за демократию и против сфальсифицированных результатов. Однако в ответ «режим Лукашенко начал жестокое и систематическое подавление мирных протестов». С тех пор, как подчеркивается, мало что изменилось: «белорусские власти продолжали систематически подавлять основные свободы и преследовать тех, кто воспринимается как критик власти».

«Более того, поддержка Беларусью неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны России против Украины, а также использование незаконной миграции и гибридной деятельности против своих соседей, еще раз подчеркивает ее пренебрежение международным миром и безопасностью, а также своими обязательствами перед ОБСЕ», — говорится в заявлении.

«Приветствуя освобождение нескольких сотен политических заключенных, мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися арестами и судебными преследованиями, мотивированными политическими причинами.

В результате число лиц, задержанных по политическим причинам, вновь начало расти.

Освобождение из тюрьмы не обязательно положит конец репрессиям. Бывшие политические заключенные сталкиваются с высылками, постоянным наблюдением, ограничениями и риском возобновления судебного преследования, в то время как репрессии все чаще распространяются на белорусов в ссылке и их семьи.

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения в местах заключения, включая длительную изоляцию и недостаточный доступ к медицинской помощи. Этот замкнутый круг тюремного заключения и преследований должен быть прекращен.

Мы вновь призываем к немедленному и безоговорочному освобождению и реабилитации всех политических заключенных и настоятельно призываем белорусские власти прекратить кампанию репрессий. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

Спустя шесть лет мужество и демократические устремления белорусского народа остаются неизменными. Мы твердо поддерживаем народ Беларуси в его стремлении к свободной, демократической и независимой стране.

Мы искренне надеемся, что следующий год принесет ощутимый прогресс, чтобы мы могли говорить о существенных улучшениях, а не снова поднимать те же самые проблемы», — указано в заявлении.

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