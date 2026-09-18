Польша подняла истребители из-за атаки РФ на Украину 1 18.09.2026, 10:34

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Аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу.

Утром 18 сентября польские военные подняли в небо истребители на фоне очередной массированной атаки России на Украину. В связи с вылетом военной авиации аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу, сообщает Польское агентство воздушного сообщения.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о начале операций военной авиации в польском воздушном пространстве в связи с российскими ударами по Украине.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также переведены в состояние готовности. В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах вблизи зон боевых действий.

Польское агентство воздушного сообщения сообщило о временной приостановке авиационных операций в аэропортах Люблина и Жешува из-за активности военной авиации.

Подобные ограничения Польша уже вводила во время предыдущих российских атак на западные области Украины. В частности, 16 сентября работу двух аэропортов также временно приостанавливали на время военных операций.

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