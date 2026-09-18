Коул ответил на заявление Лукашенко о политзаключенных 9 18.09.2026, 9:57

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Джон Коул

Фото: БелТА

Позиция США носит гуманитарный характер: помогать людям.

Александр Лукашенко во время встречи со спецпредставителем президента США Джоном Коулом 16 сентября заявил, что в Беларуси якобы «нет политзаключенных», потому что «нет такой статьи в нашем законодательстве». В интервью телеканалу «Настоящее время» американский посланник прокомментировал это заявление диктатора.

Текстовую версию интервью опубликовала 17 сентября «Радыё Свабода». Во время беседы журналист поинтересовался у собеседника, не считает ли он, что снятие санкций за освобождение политзаключенных может подтолкнуть официальный Минск к аресту новых узников для пополнения обменного фонда.

На это Джон Коул ответил, что «если Лукашенко обменивает заключенных на смягчение санкций», то он не видит «в этом проблемы — ведь именно я смотрю в глаза освобожденным и вижу, что для них значит свобода».

«Моя позиция — как и позиция Соединенных Штатов — носит гуманитарный характер: помогать людям. Если я могу освободить 25 человек — это прекрасно. Если 200 — тоже прекрасно», — подчеркнул спецпредставитель американского президента.

Он напомнил, что во время недавней встречи с Александром Лукашенко диктатор заявил, что «не признает статус «политзаключенного» за теми людьми, которых освободили».

— А что вы ему ответили? — поинтересовался журналист.

— Я называю их заключенными; если он хочет, чтобы я так делал, пусть будет так; если он хочет, чтобы я называл их кроликами, лишь бы их освободили, мне все равно. Если он считает, что они не политзаключенные, пусть считает. Я просто знаю этих людей. Поэтому в данном вопросе семантика для меня не имеет большого значения. Кому-то другому это может быть важно, но не мне, — объяснил свою позицию Коул.

Напомним, после визита Джона Коула в Минск 16 сентября 2026 года на свободу вышли 25 политзаключенных. Их отправили на автобусе в Литву.

Среди освобожденных — активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик, гендиректорка TUT.BY Людмила Чекина, основатель «Арт Сядзібы» и магазина национальной символики и сувениров Symbal.by Павел Белоус, журналист и медиаменеджер Андрей Александров, политолог Татьяна Кузина, директор информационного агентства «БелаПАН» Дмитрий Новожилов, журналист Кирилл Позняк и его дочь Янина Позняк, издатель Дмитрий Колос. А также музыканты Tor Band Евгений Бурло, Дмитрий Головач и Андрей Яремчик, участник группы «Стары Ольса» Александр Чумаков, политзаключенные Ирина Злобина, Павел Петрученя, Евгений Юшкевич, Яна Пинчук, Денис Сальманович, Илья Веремеев, Сергей Рябцев, Светлана Якубович, Анастасия Лазаренко, Андрей Цалюк, Ольга Строева, Кирилл Гнездилов.

Ранее спецпосланник президента США по Беларуси сообщил, что в ответ на освобождение 25 человек США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

Он также пообещал, что освобождение политзаключенных и снятие санкций продолжатся после того, как стороны разрешат оставшиеся вопросы.

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