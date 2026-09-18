закрыть
18 сентября 2026, пятница, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Гродненщине нашли гигантский подосиновик

4
  • 18.09.2026, 10:11
  • 3,686
На Гродненщине нашли гигантский подосиновик
иллюстративное фото

Его шляпка оказалась размером с голову.

Грибной сезон в Беларуси в самом разгаре. Тем временем любители тихой охоты продолжают находить настоящих лесных гигантов и делиться своими трофеями в соцсетях.

Одним из таких рекордсменов похвасталась в TikTok известный блогер из Лондона Эдита Ивановна. Позитивный психолог, как она себя называет, часто бывает в Беларуси и время от времени выбирается здесь за грибами.

Во время очередной такой вылазки женщине и попался настоящий великан – огромный подосиновик, размер которого сильно впечатлил блогера.

@edita_ivanovna

♬ original sound - Эдита Ивановна

«Я больше подосиновика, чем вот этот, никогда в своей жизни не находила», – не скрывая восторга, отметила женщина, приложив находку к лицу.

И сравнение получилось очень наглядным: шляпка оказалась размером с голову женщины.

«Это не подосиновик, это гигант! И посмотрите, какая ножка, вообще не поеденная», – восхитилась она.

В комментариях блогер уточнила, что грибы собирала в Островецком районе Гродненской области. Вместе с гигантским подосиновиком в ее корзину отправилось и немало лисичек.

Вот лишь некоторые сообщения:

«Это Беларусь детка»

«Какой большой гриб! Как зонтик от дождя!»

«Это сразу целый суп вы нашли»

«Улыбаюсь вместе с Вами. Красотища»

«Какой большущий и какой красивый»

«Как я Вам завидую, грибничек»

«Эдииита этож такими грибами можно инфаркт спровоцировать».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко
В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц