Рынок нашел повод для оптимизма: Саудовская Аравия изменила цены на нефть 4 18.09.2026, 9:59

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Фьючерсы на марку Brent дешевеют третий день подряд.

Цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне надежд на урегулирование поставок из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 79 центов, или 0,75%, — до 104 долларов за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли в цене 70 центов, или 0,69%, и стоили 101,20 доллара за баррель.

17 сентября оба эталонных сорта нефти завершили торги снижением стоимости примерно на 1%.

Отмечается, что цены на Brent демонстрируют тенденцию к первому за три недели недельному снижению на 0,5%, тогда как WTI, напротив, может вырасти на 1,2%.

Рынки по большей части проигнорировали опасения по поводу новых угроз для поставок, даже несмотря на то, что в четверг Саудовская Аравия и поддерживаемые Ираном йеменские хуситы обменялись новыми трансграничными ударами, расширив фронт войны на Ближнем Востоке.

Цены снизились после сообщений о том, что Саудовская Аравия планирует в течение нескольких дней возобновить работу нефтепровода Восток-Запад примерно на половину его мощности, а также предлагает дополнительные объемы нефти азиатским нефтеперерабатывающим предприятиям путем перевалки грузов с танкера на танкер вблизи оманского порта Сохар.

«Недавние усилия по восстановлению экспортных мощностей Саудовской Аравии несколько снизили непосредственные опасения по поводу поставок», — отметила руководитель отдела рыночной аналитики компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Источники, общавшиеся с агентством, приводят различные оценки того, сколько времени потребуется для возобновления работы трубопровода и нормализации потоков нефти.

«Ключевой вопрос заключается в том, удастся ли нормализовать физические потоки нефти и каковы могут быть временные рамки этого процесса. Если мы увидим устойчивое улучшение интенсивности движения танкеров через Ормузский пролив, часть геополитической премии в цене может продолжить снижаться», — отметила Сачдева.

Отмечается, что транспортировка нефти через этот регион сопряжена с рисками. Согласно утренним сообщениям иранских государственных СМИ, ВМС Корпуса стражей исламской революции заявили, что в четверг нефтяной танкер под флагом Того подвергся удару при попытке совершить «незаконный проход» через Ормузский пролив.

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