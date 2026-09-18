ВСУ второй раз за два дня поразили военный аэродром в Ростове-на-Дону 18.09.2026, 9:47

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На авиабазе после «оглушающих хлопков» вспыхнул пожар.

Украинские войска в ночь на 18 сентября массированно атаковали Ростовскую область, сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, за ночь в небе над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском и еще пятью районами «уничтожили» более 50 дронов. «По оперативной информации никто не пострадал, но не обошлось без последствий на земле в результате падения обломков БПЛА. Экстренные службы работают на местах происшествий», — написал глава региона в телеграм-канале, не приводя подробностей. Местные жители сообщали об «оглушающих хлопках» примерно с половины первого ночи.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупреждал горожан о работе системы ПВО и призывал укрыться в помещениях. Что именно попало под атаку, он не сказал. По утверждению украинского мониторингового канала Supernova, целью налета снова могла стать авиабаза в Ростове.

Фото: Supernova+/Telegram

Украинские ресурсы публикуют кадры от очевидцев, где видна стрельба по воздушным целям в ночном небе и слышны несколько взрывов. О пожаре в районе аэродрома также пишет «Крымский ветер». Предыдущий удар по аэродрому «Ростов-Центральный» имел место в ночь на четверг. Как заявляла украинская сторона, были поражены три военных самолета и три военных вертолета.

Фото: «Крымский ветер»/Telegram

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), речь, в частности, идет о военно-транспортном самолете Ан-12 и двух Ан-26. На стоянке воздушных судов вспыхнул пожар и произошли взрывы, утверждали с службе. До этого Генштаб ВСУ заявлял об успешных атаках по аэродрому в Ростове 6 сентября. На базе произошло возгорание, но что именно было поражено, не уточнялось. В ВСУ также утверждали, что уничтожили в Ростове РЛС «Подлет» и два зенитно-ракетных комплекса «Панцирь-С1».

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